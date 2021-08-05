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Курьёзный гол Брейтуэйта и куча моментов. Обзор матча «Ред Булл Зальцбург» — «Барселона»

Курьёзный гол Брейтуэйта и куча моментов. Обзор матча «Ред Булл Зальцбург» — «Барселона»
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«Ред Булл Зальцбург» переиграл «Барселону» в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Ред Булл Арена» в Вальс-Зиценхайме (Австрия) и завершилась со счётом 2:1.

На 43-й минуте счёт открыл полузащитник австрийской команды Лука Сучич. На 82-й минуте ответный гол забил форвард каталонцев Мартин Брейтуэйт, в которого удачно отлетел мяч. Спустя восемь минут отличился вышедший на замену хавбек «Зальцбурга» Бренден Ааронсон.

В матче не принимал участия нападающий Лионель Месси, который ещё не подписал контракт с «Барселоной». По информации источника, стороны достигли соглашения. В каталонском клубе уверены, что в ближайшее время Месси подпишет контракт, после чего об этом будет объявлено официально. Прошлый контракт Лео с «Барселоной» истёк в конце июня.

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