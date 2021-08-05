Иск Шамиля Газизова к «Спартаку» будет рассматриваться 17 августа в апелляционном суде

Иск бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова к клубу будет рассматриваться 17 августа в апелляционном суде. Соответствующая запись появилась в картотеке арбитражных дел системы «Электронное правосудие».



Напомним, на предыдущем судебном заседании ходатайство Газизова о переносе дела в суд высшей юрисдикции было оставлено без удовлетворения. При этом Федун в заявлении третьего лица сообщил, что при подписании дополнительного соглашения к трудовому договору был введён в заблуждение.



Ранее Арбитражный суд Москвы принял к производству иск акционерного общества «Капитальные активы» к «Спартаку» и Газизову на сумму 88,3 млн рублей. Сообщалось, что иск связан с выплатой менеджеру выходного пособия.



Позже стало известно, что Газизов выиграл суд у «Спартака», но клуб намерен оспорить решение.



Газизов до прихода в «Спартак» долгое время работал в «Уфе». На пост генерального директора красно-белых его назначили летом прошлого года. Спустя несколько месяцев управленец покинул клуб, а затем вернулся в «Уфу». В настоящее время занимает должность гендиректора уфимцев.

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