Рондон может расторгнуть контракт со своим китайским клубом. Им интересуется «Эвертон»
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31-летний венесуэльский нападающий Саломон Рондон может расторгнуть контракт со своим нынешним клубом из Китая — «Далянь Про». Об этом информирует The Sun.
Основная причина, которая вынуждает китайский клуб пойти на такой шаг, — серьёзные проблемы с финансированием. Этим готов воспользоваться Рафаэль Бенитес, недавно возглавивший «Эвертон», который знаком с Рондоном по работе в «Даляне».
Напомним, вторую часть сезона-2020/2021 Рондон провёл в России, выступая за московский ЦСКА на правах аренды. В 13 матчах во всех турнирах ему удалось отметиться четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Его контракт с «Далянь Про» истекает в декабре 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в € 6 млн.
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