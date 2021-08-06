Президент «Партизана»: «Сочи» — хорошая команда, но арбитр сильно повлиял на результат

Президент «Партизана» Милорад Вучелич заявил, что арбитр сильно повлиял на результат матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций с «Сочи» (1:1).



«Мы не удовлетворены, судья провёл плохую работу, пенальти не было. Наша команда приезжала сюда за победой, поэтому мы недовольны. «Сочи» — очень хорошая команда, с отличными игроками и тренером, но сегодня арбитр сильно вмешался в результат, поставив пенальти, потому что не было VAR. Это единственное, что было плохого сегодня, остальное — хорошо.



Ожидали, что победим сегодня, но не получилось. Теперь ждём хорошего результата от нашей команды в ответном матче. Сейчас возвращение домой, у нас ещё игра в чемпионате, через неделю примем «Сочи», — цитирует президента «Партизана» ТАСС.



Напомним, счёт в матче на 66-й минуте открыл полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. Эквадорский хавбек реализовал пенальти. Стоит отметить, что одиннадцатиметровый был назначен в спорном моменте — вероятно, фол был за пределами штрафной площади «Партизана». Однако в отсутствии VAR арбитр принял решение самостоятельно и указал на «точку».

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