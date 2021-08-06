«Зенит» продвинулся в переговорах по Клаудиньо

Нападающий «Ред Булл Брагантино» Клаудио Родригес, известный как Клаудиньо, близок к переезду в Российскую Премьер-Лигу. В услугах форварда олимпийской сборной Бразилии заинтересован «Зенит», который серьёзно продвинулся в переговорах по игроку, информирует инсайдер Николо Скира в «Твиттере».

По данным источника, «Зенит» находится на продвинутом этапе переговоров по трансферу Клаудиньо. Сине-бело-голубые заплатят за 24-летнего футболиста € 15 млн. Стороны заключат контракт до 2026 года.

Клаудиньо начинал карьеру в «Коринтиансе», после чего выступал за другие бразильские клубы, а в 2019 году перебрался в «Ред Булл Брагантино». В настоящее время вызывается в олимпийскую сборную Бразилии. В прошлом сезоне форвард принял участие в 35 матчах бразильской Серии А, в которых забил 18 голов (четыре — с пенальти) и отдал шесть результативных передач.