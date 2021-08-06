Тренер «Уфы» — о ничьей в матче с «Локо»: считаю, что мы потеряли очки

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвёл итоги матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:1).

«Во второй тайме у нас было три хороших момента, которые надо было реализовывать и доводить игру до победы. Считаю, мы потеряли очки сегодня. За второй тайм нам пробили только два раза по воротам. Свои ситуации надо забивать», — приводит слова Стукалова «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 6 августа, «Уфа» встретилась с «Локомотивом». Матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошёл на Центральном стадионе города Уфы и завершился с ничейным счётом 1:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга.

В двух предыдущих турах «Уфа» проиграла ЦСКА (0:1) и «Динамо» (2:3). «Локомотив» победил «Арсенал» (3:1) и ЦСКА (2:1). Таким образом, по итогам трёх туров в активе уфимцев 1 очко, а у железнодорожников — 7 очков.