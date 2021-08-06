Мбаппе покинет «ПСЖ», если в клуб перейдёт Месси
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе близок к уходу из команды. Французский форвард намерен покинуть стан парижан, если в клуб перейдёт Лионель Месси, информирует журналист AS Андрес Онурбия Рамос в своём «твиттере».
Согласно сведениям источника, переход Месси в «ПСЖ» — дело уже практически завершённое, поэтому вероятность ухода Мбаппе крайне высока. Килиан уже принял решение о смене клуба и сообщил его руководству «ПСЖ». Об уходе Мбаппе будет объявлено в ближайшие несколько недель.
Накануне, 5 августа, «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
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