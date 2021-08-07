Защитник «Фиорентины» Миленкович может продолжить карьеру в «Вест Хэме»

Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович может перейти в «Вест Хэм», сообщает спортивный журналист Николо Скира. По информации источника, лондонский клуб уже предложил игроку контракт до 2025 года с зарплатой в € 2,5 млн за сезон без учёта бонусов. «Молотобойцы» готовы заплатить «фиалкам» € 18 млн за осуществление трансфера.



Действующее соглашение Миленковича с «Фиорентиной» рассчитано до лета 2022 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 37 матчах во всех соревнованиях, забил три мяча и сделал одну результативную передачу.



Напомним, по итогам розыгрыша АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Хэм Юнайтед» (65 очков) занял шестое место и начнёт следующий еврокубковый сезон с группового этапа Лиги «Молотобойцы» начнут турнир сразу в группе, так как «Лестер» стал обладателем Кубка Англии.

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