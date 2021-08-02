Экс-футболист сборной Англии Стюарт Даунинг объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник сборной Англии Стюарт Даунинг объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

«После летнего отпуска с семьёй я поразмышлял и решил, что пришло время уйти из профессионального футбола.

Прежде всего я хотел бы поблагодарить маму и папу, сестёр и, конечно же, жену и двоих детей за их поддержку и помощь на протяжении всей моей карьеры. Я хотел бы особо выделить своего отца, который оказал наибольшее влияние на мою карьеру, и я благодарен за всё, что он для меня сделал.

Я хотел бы поблагодарить все футбольные клубы, за которые играл в течение своей карьеры, и всех их фантастических фанатов и персонал. Также хотел бы поблагодарить всех великих тренеров, под руководством которых играл. В детстве я мог только мечтать играть за команды, за которые играл, и получить возможность делить поле с некоторыми игроками, с которыми делил поле. Я играл с невероятными футболистами и против них на протяжении многих лет.

Я вспоминаю 35 матчей, когда выходил на поле в составе сборной Англии с огромной гордостью, и у меня остались невероятные воспоминания, которые сохранятся в памяти на всю жизнь. Мне очень повезло провести такую карьеру.

Я с нетерпением жду будущего, будь то СМИ, тренерство или другие клубные должности. За эти годы я многому научился в футболе и приобрёл большой опыт, который, надеюсь, смогу передать другим. Спасибо за всё», — приводит заявление Даунинга официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, на протяжении своей карьеры Стюарт Даунинг защищал цвета «Мидлсбро», «Сандерленда», «Астон Виллы», «Ливерпуля», «Вест Хэм Юнайтед», «Блэкберн Роверс» и сборной Англии. Игрок принял решение повесить бутсы на гвоздь в возрасте 37 лет.