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«Зенит» — «Краснодар»: Крыховяк выйдет на поле с первых минут

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Краснодара» на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Ерохин, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун.



Запасные: Одоевский, Королёв, Чистяков, Круговой, Хотулёв, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Кузнецов.



«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Спайич, Ионов, Черников, Сперцян, Крыховяк, Вильена, Кабелла, Кордоба.



Запасные: Городов, Агкацев, Чернов, Газинский, Стоцкий, Классон, Кайо, Ильин, Сулейманов.

В двух предыдущих турах «Зенит» обыграл подмосковные «Химки» (3:1) и «Ростов» (4:2). «Краснодар» разгромил «Урал» (3:0) и проиграл «Химкам» (0:1).