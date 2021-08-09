Суперсейвы Лунина и Меньяна — в обзоре товарищеской встречи «Реал» — «Милан»

Вчера, в воскресенье, 8 августа, в Клагенфурте (Австрия) на стадионе «Вёртерзе» состоялся товарищеский матч между мадридским «Реалом» и итальянским «Миланом», который завершился безголевой ничьей – 0:0.
Отметим, что на 41-й минуте встречи прекрасный шанс открыть счёт в матче упустили игроки «Королевского клуба» — Гарету Бэйлу не удалось переиграть французского вратаря «Милана» Мика Меньяна с 11-метровой отметки. Во втором тайме место в воротах мадридского «Реала» занял 22-летний украинский вратарь Андрей Лунин, запомнившийся одним впечатляющим спасением после удара в девятку в исполнении другого экс-футболиста «Реала» Браима Диаса, ныне выступающего на правах аренды за «Милан».
Видео ярких моментов товарищеского матча между «Реалом» и «Миланом» доступно на «Чемпионате».
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