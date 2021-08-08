«Реал» сыграл вничью с «Миланом» в товарищеском матче

Сегодня, 8 августа, «Реал» встретился с «Миланом» в товарищеском матче. Игра проходила на стадионе «Вёртерзе (Хипо-Арена)» (Клагенфурт, Австрия) и завершилась со счётом 0:0. Матч обслуживала местная бригада арбитров, которую возглавил Вальтер Альтман.

Команды вышли на поле в составах, приближенных к оптимальным. «Реал» мог открыть счёт в концовке первого тайма, но Гарет Бэйл не реализовал пенальти. На протяжении всего матча «сливочные» владели игровым преимуществом, но материализовать его в забитые мячи не смогли. Финальный свисток арбитра зафиксировал нулевую ничью.

Напомним, «Милану» предстоит сыграть ещё один товарищеский матч в процессе подготовки к сезону. 14 августа соперником мерсисайдцев станет греческий «Панатинаикос».

«Реал» сегодняшним матчем закончил подготовку к новому сезону. Уже 14 августа «Королевскому клубу» предстоит встретиться с «Алавесом» в матче 1-го тура испанской Примеры.