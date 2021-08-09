Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Обзор игры «Атлетико» — «Фейеноорд», в которой испанцы уступили на последних секундах

Обзор игры «Атлетико» — «Фейеноорд», в которой испанцы уступили на последних секундах
Комментарии

Вчера, в воскресенье, 8 августа, в Роттердаме (Нидерланды) на стадионе «Де Куйп» состоялась товарищеская встреча между «Фейеноордом» и мадридским «Атлетико», которая завершилась поражением «матрасников» со счётом 1:2.

Счёт в матче был открыт на 18-й минуте – отличиться удалось нидерландскому форварду «Фейеноорда» Брайану Линссену. Лишь к концу встречи «Атлетико» усилиями Анхеля Корреа восстановил паритет. Однако на последней добавленной минуте «Фейеноорд» всё же вырвал победу в матче благодаря голу Науфаля Банниса.

Отметим, что на 41-й минуте «Атлетико» остался в меньшинстве после удаления крайнего атакующего полузащитника Янника Карраско.

Видео ярких эпизодов встречи «Фейеноорд» — «Атлетико» доступно на «Чемпионате».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
08 августа 2021, воскресенье. 18:00 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
2 : 1
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Линссен – 18'   1:1 Корреа – 83'   2:1 Баннис – 90+3'
Удаления: нет / Карраско – 41'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021