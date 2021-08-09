Обзор игры «Атлетико» — «Фейеноорд», в которой испанцы уступили на последних секундах
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Вчера, в воскресенье, 8 августа, в Роттердаме (Нидерланды) на стадионе «Де Куйп» состоялась товарищеская встреча между «Фейеноордом» и мадридским «Атлетико», которая завершилась поражением «матрасников» со счётом 1:2.
Счёт в матче был открыт на 18-й минуте – отличиться удалось нидерландскому форварду «Фейеноорда» Брайану Линссену. Лишь к концу встречи «Атлетико» усилиями Анхеля Корреа восстановил паритет. Однако на последней добавленной минуте «Фейеноорд» всё же вырвал победу в матче благодаря голу Науфаля Банниса.
Отметим, что на 41-й минуте «Атлетико» остался в меньшинстве после удаления крайнего атакующего полузащитника Янника Карраско.
Видео ярких эпизодов встречи «Фейеноорд» — «Атлетико» доступно на «Чемпионате».
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