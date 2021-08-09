Куман: нужно принять, что Месси не с нами, и приступать к работе

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал результат матча Кубка Гампера с «Ювентусом». Встреча закончилась со счётом 3:0.

«Мы подписали Депая, и сегодня он показал, что может быть очень эффективным. Нашим полузащитникам нужно больше забивать, да и вообще команде надо прибавить.

Конечно, нам всегда будет не хватать лучшего игрока в мире. Но нужно принять, что Месси не с нами, и приступать к работе. Нет смысла размышлять о прошлом. У «Барселоны» многообещающая команда.

Мы добились отличного результата, вышли на высокий уровень в плане игры. Сегодня очень хороший матч провёл Нето. Мы сделали очередной шаг вперёд.

Пока что ребята, сыгравшие на Олимпиаде, ещё не вернулись. Когда все будут в сборе, мы заиграем ещё лучше. Мы на верном пути», — цитирует Кумана Marca.