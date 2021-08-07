Куман: до сих пор тяжело осознать, что Месси больше не будет играть за «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман обратился к нападающему Лионелю Месси после ухода аргентинского футболиста из каталонского клуба.



«До сих пор тяжело осознать, что ты больше не будешь играть за «Барселону». Спасибо тебе за всё, что ты сделал для клуба. Мне очень понравился сезон, во время которого мы работали вместе. Я впечатлён твоей трудовой этикой и желанием побеждать. Это делает тебя лучшим игроком мира. Желаю тебе и твоей семье всего наилучшего», — написал Куман на своей странице в «Твиттере».



Напомним, 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать контрактное соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.



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