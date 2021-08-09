Кавазашвили: ЦСКА выбрал прекрасного тренера. Березуцкому просто не везёт

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о работе Алексея Березуцкого на посту главного тренера ЦСКА.

«На сегодняшний день у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ. В «Спартаке» в судьбу команды вмешиваются большие люди не из клуба, и когда так происходит, то ничего хорошего не получается. В клубе должны все друг друга поддерживать и дружно работать. Каждый должен заниматься своим делом и не мешать другим. В «Спартаке» это является главной проблемой.

Что касается разговоров о кризисе в ЦСКА, то Гинер является умнейшим профессионалом. Его клубу сейчас просто не везёт. Они выбрали прекрасного главного тренера. И очень печально, что Березуцкому сейчас просто не везёт. Возможно, у ЦСКА это временные трудности, и проблемы скоро решатся.

«Динамо» и «Рубин» в этом сезоне будут в топ-5 РПЛ. Слуцкий получил очень важный опыт работы за границей. Сейчас Слуцкий применяет свои навыки, и «Рубин» выглядит просто великолепно. В«Динамо» при Шварце игроки заиграли в новый футбол. Защита москвичей выглядит просто неприступной. «Динамо» возрождается, и это радует», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.