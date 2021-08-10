В «Баварии» прокомментировали информацию о возможном возвращении Франка Рибери

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан высказался по поводу возможного возвращения в клуб полузащитника Франка Рибери.



«Мы с Франком отлично проводили время. Мы много общались и даже однажды встретились вечером в ресторане. Но мы не думаем о подписании контракта с Франком», — приводит слова Кана Spox.



Ранее сообщалось, что Рибери индивидуально тренируется в Мюнхене и рассматривает различные варианты продолжения карьеры, в том числе возвращение в «Баварию».



Рибери защищал цвета «Баварии» с 2007 по 2019 год. В составе немецкого клуба полузащитник — чемпион Германии (сезон-2007/2008, 2009/2010, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019), обладатель Кубка (сезон-2007/2008, 2009/2010, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016, 2018/2019) и Суперкубка (2010, 2012, 2016, 2017, 2018) страны, а также победитель Лиги чемпионов (сезон-2012/2013). Последним клубом Рибери была «Фиорентина».