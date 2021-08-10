Бывшая жена Мамаева: Павел подал в суд, пытаясь отнять дочку и взыскать с меня алименты

Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, сообщила, что экс-супруг подал на неё в суд.

«Мамаев подал два иска в суд Ростова по подложным основаниям, заведомо зная, что общего имущества в ростовском регионе нет и не было! Я и дочка прописаны и постоянно проживаем в Москве, сам он прописан (зарегистрирован) в Московской области. Подал туда же второй иск, пытаясь отнять у меня дочку и взыскать с меня алименты, введя суд в заблуждение тем, что якобы дочка проживает постоянно с ним в Ростове!



Он подал иск на раздел имущества, на взыскание с меня алиментов и на место жительства ребёнка. Также судебный иск, поданный К. Гордон от моего имени, я попросила Лялина отозвать. Вот такие новости. Пасть ниже, оказывается, можно», — написала Мамаева на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Аланы Мамаевой