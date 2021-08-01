Бывшая жена Мамаева обвинила футболиста в желании выкрасть их дочь
Поделиться
Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, обвинила футболиста в том, что он хочет забрать их дочь.
«Я знаю, что ты хочешь выкрасть Алису, лишить меня родительских прав. Знаю, что ты хочешь «попилить» эту маленькую 48-метровую квартирку. Я ко всему готова, Паш.
Есть элементарные понятия человеческие. Ты столько говорил про них, про бога. Никто из тех, кто с тобой сидел в тюрьме, тебя не поддержит.
Я тебя не боюсь. Ты ведомый, тобой руководит Надин. Ты объявил мне войну, ты её проиграешь. Ты её уже проиграл», — сказала Алана в видео, опубликованных в сториз «Инстаграма».
Напомним, Алана и Павел поженились в 2013 году. Вскоре у супругов родилась общая дочь. В апреле 2021 года пара расторгла брак.
Комментарии
- 1 августа 2021
-
18:05
-
18:00
-
17:39
-
17:38
-
17:19
-
17:10
-
17:00
-
16:55
-
16:50
-
16:44
-
16:13
-
15:35
-
15:32
-
15:24
-
15:04
-
14:55
-
14:37
-
14:30
-
14:23
-
14:18
-
13:48
-
13:39
-
13:21
-
13:19
-
12:56
-
12:29
-
12:20
-
12:03
-
11:51
-
11:46
-
11:26
-
11:16
-
11:14
-
10:45
-
10:25
Партнерский контент