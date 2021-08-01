Бывшая жена Мамаева обвинила футболиста в желании выкрасть их дочь

Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, обвинила футболиста в том, что он хочет забрать их дочь.



«Я знаю, что ты хочешь выкрасть Алису, лишить меня родительских прав. Знаю, что ты хочешь «попилить» эту маленькую 48-метровую квартирку. Я ко всему готова, Паш.

Есть элементарные понятия человеческие. Ты столько говорил про них, про бога. Никто из тех, кто с тобой сидел в тюрьме, тебя не поддержит.

Я тебя не боюсь. Ты ведомый, тобой руководит Надин. Ты объявил мне войну, ты её проиграешь. Ты её уже проиграл», — сказала Алана в видео, опубликованных в сториз «Инстаграма».



Напомним, Алана и Павел поженились в 2013 году. Вскоре у супругов родилась общая дочь. В апреле 2021 года пара расторгла брак.