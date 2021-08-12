Эмери прокомментировал поражение «Вильярреала» в матче с «Челси» в Суперкубке УЕФА

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал поражение команды в матче Суперкубка УЕФА с «Челси». Игра прошла на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия) и завершилась победой «Челси» (1:1, 6:5 — по пенальти).

«Для меня большая честь представлять этот клуб, «Вильяреал», и испанскую лигу в такой день. Укорить игроков нельзя абсолютно ни в чем, потому что они приложили поистине фантастические усилия», — приводятся слова Эмери официальном сайте УЕФА.

Напомним, «Вильярреал» впервые в истории сыграл в Суперкубке УЕФА. Челси», в свою очередь, во второй раз в истории выиграл Суперкубок УЕФА. До этого лондонцы завоевывали этот титул в 1998 году, одержав победу в матче с «Реалом».