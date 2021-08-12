Эмери прокомментировал поражение «Вильярреала» в матче с «Челси» в Суперкубке УЕФА
Поделиться
Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал поражение команды в матче Суперкубка УЕФА с «Челси». Игра прошла на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия) и завершилась победой «Челси» (1:1, 6:5 — по пенальти).
«Для меня большая честь представлять этот клуб, «Вильяреал», и испанскую лигу в такой день. Укорить игроков нельзя абсолютно ни в чем, потому что они приложили поистине фантастические усилия», — приводятся слова Эмери официальном сайте УЕФА.
Напомним, «Вильярреал» впервые в истории сыграл в Суперкубке УЕФА. Челси», в свою очередь, во второй раз в истории выиграл Суперкубок УЕФА. До этого лондонцы завоевывали этот титул в 1998 году, одержав победу в матче с «Реалом».
Комментарии
- 12 августа 2021
-
03:26
-
03:04
-
02:48
-
02:16
-
02:05
-
01:48
-
01:24
-
01:16
-
00:59
-
00:48
-
00:36
-
00:35
-
00:03
-
00:02
- 11 августа 2021
-
23:54
-
23:35
-
23:33
-
23:12
-
23:10
-
22:47
-
22:28
-
22:27
-
22:20
-
22:00
-
21:40
-
21:39
-
21:22
-
20:52
-
20:48
-
20:31
-
20:14
-
20:09
-
20:02
-
19:56
-
19:47
Партнерский контент