«Я так горжусь им». Карасёв отлично отсудил матч на Суперкубок УЕФА

Российская бригада отработала на игре «Челси» – «Вильярреал» на таком же высоком уровне, как и на матчах Евро-2020.

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым отработала матч на Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом». Эта игра прошла на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте. Перед началом встречи наши судьи в очередной раз проигнорировали акцию Black Lives Matter – не стали преклонять колено в поддержку кампании против расизма.

Ранее Карасёв отказался участвовать в акции на матчах Лиги чемпионов и Евро-2020, а накануне Суперкубка УЕФА объяснил, почему не преклонял колено.

«Был только один такой случай, когда играла английская команда. Как вы знаете, в основном английские команды эту акцию полностью поддерживают. Их футболисты встают на колено. Нет, я сделал это не потому, что мне это неблизко. Просто ко всем относился и отношусь одинаково, независимо от национальности и расы, потому что я международный арбитр. Перед чемпионатом мира или перед молодёжным ЧМ в Корее было много сборов. На этих форумах был интернациональный состав — там есть и африканцы, и Азия. Мы со всеми на связи до сих пор, великолепные ребята. Почему я должен с этими так, а с теми – так? Я всегда открыт, мы всегда дружили и дружим.

Хорошо, есть вот эта акция. Но она добровольная. Я внутри уважаю всех, и мне необязательно это показывать через какой-то жест. Я как чувствую себя внутри, как я живу, уважая всех, так и буду это делать. Я так воспитан. Нас спросили перед матчем: «Ребят, вот такая акция, эти хотят, эти не хотят, а вы как?». Мы говорим: «Не будем этого делать, потому что не считаем нужным». Никаких проблем», — сказал Карасёв в интервью пресс-службе РФС.

К слову, «Челси» ожидаемо поддержал акцию Black Lives Matter, а вот футболисты «Вильярреала», наоборот, не стали преклонять колено.

Болельщики «Челси» надеялись на то, что Карасёв поможет клубу Романа Абрамовича. Вот несколько твитов на эту тему:

«Будем надеяться, что у Романа российский судья на зарплате».

«Судья Суперкубка — россиянин...»

«Я думал, что русский рефери поможет Империи Романа».

Однако Карасёв был объективен и прекрасно справился со своей работой. Во время матча он и его помощники держали игру под контролем, не боясь принимать сложные решения.

Например, в конце первого тайма россиянин показал жёлтую карточку Рюдигеру. Немецкий защитник сыграл в мяч, но по инерции полетел дальше и врезался в соперника. Карасёв доступно объяснил Рюдигеру, что по современным правилам его действие расценивается как фол. Тренер Томас Тухель спорил с решением нашего арбитра – Карасёв быстро успокоил и его, выписав предупреждение.

После 120 минут игры российский судья зафиксировал ничью, а в серии пенальти внимательно следил за тем, чтобы игроки не нарушали правила и чётко устанавливали мяч на «точку».

Некоторые пользователи в соцсетях отметили качественное судейство нашей бригады арбитров. Был и такой твит:



«Российский арбитр в Суперкубке УЕФА. Я так горжусь им, он хороший парень и в целом неплохо выступал на Евро».