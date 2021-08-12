«Ротор» арендовал футболиста «Урала» Юрия Бавина

Полузащитник «Урала» Юрий Бавин продолжит карьеру в «Роторе», сообщает пресс-служба волгоградского клуба в своём «инстаграме». Он перешёл в команду Футбольной национальной лиги на правах аренды, рассчитанной до конца сезона-2021/2022.

Бавин является воспитанником ЦСКА. С января 2012 года выступал за молодёжную команду армейцев. В 2014 году перешел в «Униан» (Лейрия, Португалия). Также играл за «Зенит», «Зенит-2» и «Тамбов». С 2017 года является игроком футбольного клуба «Урал». Вызывался в юношеские сборные России.

В матче 5-го тура Футбольной национальной лиги волгоградский «Ротор» переиграл липецкий «Металлург». Встреча проходила на стадионе «Металлург» в Липецке и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



На 66-й минуте единственный гол в матче забил нападающий волгоградской команды Андреа Чуканов. «Ротор» одержал первую победу в нынешнем сезоне ФНЛ. В пяти матчах волгоградцы набрали 7 очков и поднялись на девятое место в таблице. «Металлург» (4) занимает 15-е место.