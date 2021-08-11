«Нельзя плевать на футбол». Эмоциональная установка Шалимова в «Урале»

Новый главный тренер «Урала» Игорь Шалимов провёл беседу с футболистами екатеринбургской команды.
«Нельзя забрасывать футбол, потому что нет результата. Нельзя этого делать, нельзя на него плевать. Он отдаст тебе в обратку. Твоя профессия — игра, где ты деньги зарабатываешь, ты известный человек. Ты туда начинаешь плевать, и всё разворачивается совсем в другую сторону. Ты начинаешь не играть в футбол, а мучиться. Всё это зависит от нас самих, в частности — от каждого. Есть же — «везёт — не везёт». Кто-то на 90-й забивает, а кто-то пропускает.
Говорить «повезло — не повезло» можно только тогда, когда нам не забили, а когда мы не забиваем сами, везение здесь ни при чём. Здесь подготовка к игре. Вот сейчас начинается подготовка к «Спартаку». Если у тебя, Паня, не получается забить 10 из 10 моментов, а забиваешь ты 1 из 10, то надо напрягаться.
Если что-то не получается, я не могу идти на отдых. Не важно, сколько мне лет, какой у меня опыт, какая зарплата и сколько за меня заплатили. Это вообще не играет роли. В футболе то, что было вчера, вообще на хрен никому не нужно. Футбол — это сегодня. Если вчера было плохо, есть шанс сегодня сделать хорошо», — сказал Шалимов в видео, опубликованном на YouTube-канале «Урала».
- 11 августа 2021
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