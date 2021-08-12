Бывший владелец португальского клуба «Лейрия» Александр Толстиков может стать новым спортивным директором «Спартака», сообщает A Bola.



Толстиков владеет португальским языком и сможет хорошо коммуницировать с главным тренером команды Руем Виторией. В настоящее время он работает в структуре «Краснодара».

Ранее бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов заявил, что 5 августа напишет заявление об уходе из московского клуба. «Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер, при том что с новым мы пытаемся построить футбол, прямо противоположный прежнему! При таких раскладах я не вижу смысла в дальнейшем пребывании в клубе. За место не держусь и не хочу, извините, быть терпилой. Также я устал подвергаться постоянным публичным унижениям со стороны супруги владельца клуба», — сказал Попов.