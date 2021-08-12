«Спартак» показал, что осталось за кадром ответного матча с «Бенфикой»

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала в клубном YouTube-канале видео, на котором показала, что осталось за кадром ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:2).
В ролике показана разминка футболистов красно-белых на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне, где проходила встреча, а также эмоции трибун и ключевые моменты матча.
Права на видео принадлежат UEFA и «Матч ТВ».
В первом матче, который состоялся на стадионе «Открытие Арена» в Москве 4 августа, «Спартак» проиграл «Бенфике» с аналогичным счётом — 0:2. Таким образом, португальская команда прошла в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, по итогам которого определятся все участники группового этапа. Российский коллектив выступит в группе Лиги Европы.
- 12 августа 2021
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