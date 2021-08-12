«Партизан» — «Сочи»: онлайн-трансляция игры квалификации Лиги конференций начнётся в 22:00

Сегодня, 12 августа, состоится матч «Партизан» — «Сочи». Ответная встреча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций пройдёт на стадионе «Партизан» в Белграде (Сербия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Дании во главе с Якобом Кехлетом. Помогать ему будут ассистенты Ларс Хуммельгор и Хейне Сёренсен. Резервный рефери — Йенс Моэ.
В первом матче, который прошёл в Сочи 5 августа, «Сочи» и «Партизан» сыграли вничью со счётом 1:1.
Напомним, Лига конференций — третий еврокубковый турнир. В розыгрыше примут участие 184 команды из 55 национальных ассоциаций УЕФА. При этом в состав участников войдут 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Перед групповым этапом будут проходить три отборочных раунда и раунд плей-офф. Прямых путёвок в групповой этап не будет. В эту стадию выйдут 32 команды: 17 клубов — через основной путь Лиги конференций, пять клубов — через путь чемпионов Лиги конференций, 10 клубов — после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы.
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