Губерниев — Слуцкому: ждём дружно шутки и репризы про польскую футбольную деревню

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на вылет казанского «Рубина» из Лиги конференций. Российский клуб не смог преодолеть третий квалификационный раунд турнира, уступив польскому «Ракуву». Первый матч закончился со счётом 0:0. Основное время второй встречи также прошло без забитых мячей, но в овертайме поляки забили победный гол.
«Леонид Слуцкий, ждём дружно шутки и репризы про польскую футбольную деревню, которая уверенно обыграла «Рубин»!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Напомним, Лига конференций — третий еврокубковый турнир. В розыгрыше примут участие 184 команды из 55 национальных ассоциаций УЕФА. При этом в состав участников войдут 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Перед групповым этапом будут проходить три отборочных раунда и раунд плей-офф. Прямых путёвок в групповой этап не будет. В эту стадию выйдут 32 команды: 17 клубов — через основной путь Лиги конференций, пять клубов — через путь чемпионов Лиги конференций, 10 клубов — после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы.
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