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Губерниев — Слуцкому: ждём дружно шутки и репризы про польскую футбольную деревню

Губерниев — Слуцкому: ждём дружно шутки и репризы про польскую футбольную деревню
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на вылет казанского «Рубина» из Лиги конференций. Российский клуб не смог преодолеть третий квалификационный раунд турнира, уступив польскому «Ракуву». Первый матч закончился со счётом 0:0. Основное время второй встречи также прошло без забитых мячей, но в овертайме поляки забили победный гол.

«Леонид Слуцкий, ждём дружно шутки и репризы про польскую футбольную деревню, которая уверенно обыграла «Рубин»!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, Лига конференций — третий еврокубковый турнир. В розыгрыше примут участие 184 команды из 55 национальных ассоциаций УЕФА. При этом в состав участников войдут 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Перед групповым этапом будут проходить три отборочных раунда и раунд плей-офф. Прямых путёвок в групповой этап не будет. В эту стадию выйдут 32 команды: 17 клубов — через основной путь Лиги конференций, пять клубов — через путь чемпионов Лиги конференций, 10 клубов — после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы.

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