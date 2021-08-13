Тренер «Ракува»: мы были немного удивлены схемой «Рубина»

Главный тренер «Ракува» Марек Папшун высказался о победе своей команды в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций с «Рубином». Встреча закончилась победой «Ракува» со счётом 1:0.
«В следующем раунде нам играть с «Гентом». К сожалению, не могу много про них сказать. Мы верили в сегодняшнюю победу, поэтому верим и в будущую. «Гент», как и «Рубин», хорошая команда. Будем надеяться победить.
Мы были немного удивлены схемой «Рубина», хотя знали, что Деспотович травмирован. Изначально была проблема с допуском на тренировочное поле. Обычно гости имеют право на час тренировки, нам сократили до 30 минут. А потом ещё эта ситуация со светом и воротами.
У нас отличный вратарь. Он доказал это в очередной раз. Мы были готовы к серии пенальти, если бы он не отбил удар на последней минуте», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата».
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