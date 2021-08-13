«Рубин» извинился за вылет из Лиги конференций

Представители «Рубина» принесли извинения за сенсационный вылет команды из Лиги конференций по итогам ответного матча 3-го квалификационного раунда с польским «Ракувом» (0:1 ДВ).
Встреча прошла накануне, 12 августа, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Основное время матча завершилось со счётом 0:0. На 106-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления защитника Ильи Самошникова, получившего вторую жёлтую карточку. Спустя четыре минуты гости вышли вперёд. Нападающий Владислав Гутковский после прострела с фланга переправил мяч головой в ворота. «Рубин» мог сравнять счёт, но на последних минутах полузащитник Сеад Хакшабанович не реализовал пенальти.
Пресс-служба «Рубина» опубликовала в «Твиттере» фотографии разочарованных футболистов и добавила подпись: «Извините...»
- 13 августа 2021
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