«Рубин» извинился за вылет из Лиги конференций

Представители «Рубина» принесли извинения за сенсационный вылет команды из Лиги конференций по итогам ответного матча 3-го квалификационного раунда с польским «Ракувом» (0:1 ДВ).



Встреча прошла накануне, 12 августа, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Основное время матча завершилось со счётом 0:0. На 106-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления защитника Ильи Самошникова, получившего вторую жёлтую карточку. Спустя четыре минуты гости вышли вперёд. Нападающий Владислав Гутковский после прострела с фланга переправил мяч головой в ворота. «Рубин» мог сравнять счёт, но на последних минутах полузащитник Сеад Хакшабанович не реализовал пенальти.



Пресс-служба «Рубина» опубликовала в «Твиттере» фотографии разочарованных футболистов и добавила подпись: «Извините...»