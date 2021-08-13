Таблица коэффициентов УЕФА. В этом сезоне Россия на 34-м месте!

По традиции возвращаемся к таблице коэффициентов УЕФА после очередного этапа еврокубков. Глядеть на неё с каждым разом всё страшнее, но всё-таки нужно, чтобы понимать своё место в Европе и представлять, что ждёт Россию через несколько лет. На этой неделе «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов, а «Рубин» и «Сочи» – из Лиги конференций. РПЛ получила ещё три удара по имиджу.

Вы не поверите, но в этом сезоне Россия на 34-м месте по коэффициенту УЕФА! Для начала напомним, как рассчитывается этот рейтинг:

— Все очки, набранные клубами страны в евросезоне, складываются, а результат делится на количество команд от этой ассоциации. В нынешнем сезоне Россия была представлена пятью участниками: «Зенитом», «Спартаком», «Локомотивом», «Рубином», «Сочи». Таким образом, общее количество баллов делится на пять. Добавим, что на групповом этапе победа (два очка) и ничья (одно) стоят дороже, чем в квалификации, где за победу дают одно очко, а за ничью – 0,5. Помимо этого, начисляются бонусные баллы за следующие достижения:

Лига чемпионов: выход в групповой этап – 4 балла, выход в 1/8 финала – 5 баллов, выход в четвертьфинал, полуфинал и финал – по 1 баллу.

Лига Европы: победа в группе – 4 балла, второе место в группе – 2 балла, выход в 1/8 финала – 1 балл, выход в четвертьфинал, полуфинал и финал – по 1 баллу.

Лига конференций: победа в группе – 2 балла, второе место в группе – 1 балл, выход в полуфинал и финал – по 1 баллу.

На данный момент больше всех баллов в копилку нашей стране принёс… «Зенит», который ещё не стартовал в еврокубках. Чемпион России заработал четыре бонусных очка самим фактом попадания на групповой этап ЛЧ. Ещё три очка добыл «Сочи», который дважды переиграл «Кешлю» и дважды сыграл вничью с «Партизаном» (учитывается результат до серии пенальти). Помимо того, «Рубин» добавил 0,5 балла ничьей в Польше. У «Спартака» пока ноль, да и «Локомотиву» за попадание в группу Лиги Европы ничего не полагается. Общими усилиями клубы РПЛ набрали 7,5 очков. Всё это, повторимся, будет делиться на пять, хотя у России после вылетов команд Леонида Слуцкого и Владимира Федотова осталось лишь три команды в еврокубках. Таким образом, наш коэффициент по сезону сейчас равен 1,500. Со своего 34-го места мы смотрим в спину таким «топовым» футбольным странам, как, например, Албания (1,625), Мальта (1,875) или Молдавия (2,125).

Впрочем, в этом евросезоне всё впереди, и картина наверняка поменяется. Ещё есть надежда на «Зенит» в Лиге чемпионов и «Спартак» с «Локомотивом» в Лиге Европе, пусть и призрачная. Команда Руя Витории, вылетев из ЛЧ, может компенсировать недобор очков более успешной игрой на групповом этапе ЛЕ.

Сейчас важнее понять, чем грозит РПЛ выступление в еврокубках на уровне предыдущих двух лет, когда наш коэффициент составлял чуть более 4,000 баллов. Напомним, что УЕФА рассчитывает рейтинг каждой ассоциации на основании выступлений команд страны на протяжении пятилетнего периода. Значит, когда будет учитываться нынешний сезон-2021/2022, автоматически отпадёт сезон-2016/2017, в котором Россия набрала достаточно много – 9,200. А ещё через год отвалится и самый успешный для нас сезон-2017/2018, принесший 12,600. При сохранении текущей тенденции рейтинг РПЛ упадёт с 45,549 баллов (столько было, когда определялось представительство России в нынешнем евросезоне) до приблизительно 25,000-26,000 баллов. В этом случае наш чемпионат свалится в клубном рейтинге УЕФА с седьмого на 20-21-е места!

Кстати, через год мы уже будем стартовать в еврокубках с восьмой позиции при рейтинге в 38,382 балла. Это понятно, так как представительство стран в еврокубках на сезон-2022/2023 определялось по итогам результатов пятилетнего периода с сезона-2016/2017 до сезона-2020/2021. Россию вслед за Португалией обошли и Нидерланды. Сейчас РПЛ пытается удержать восьмую строчку в споре с Шотландией, Австрией и Украиной.

Свежую таблицу коэффициентов можно посмотреть здесь.

Вылет из топ-11 лиг, скорее всего, будет означать, что РПЛ потеряет прямую путёвку в Лигу чемпионов. Правда, УЕФА готовит реформу главного еврокубка. Посмотрим, что изменится, но ситуация вряд ли станет лучше для России.