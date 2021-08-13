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Яровинский: Деспотович отреагировал с юмором. Считаю, что болельщику не стоит обижаться

Яровинский: Деспотович отреагировал с юмором. Считаю, что болельщику не стоит обижаться
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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал ситуацию со скандальным ответом форварда Джордже Деспотовича болельщику.

«Это едкий комментарий. Но считаю, что болельщику не стоит обижаться. Он написал: Деспот, где ты? Можно было на это отреагировать так — травмирован, а можно с юмором. Мне кажется, Деспот отреагировал с юмором. Если болельщика это задело, я лично готов от себя принести извинения. Но в то же время скажу, что в футбольных командах уровень юмора и самоиронии иногда довольно жёсткий, и с точки зрения этики, принятой в футбольном сообществе, это вполне себе приемлемый ответ. Я готов также купить футболку Деспота и подарить болельщику, но мне говорят, что вопрос был задан с фейковой страницы. Ничего страшного в этом комментарии нет», — цитирует Яровинского «РБ-Спорт».

Напомним, после вылета «Рубина» из Лиги конференций по итогам ответного матча 3-го квалификационного раунда с польским «Ракувом» (0:1 ДВ) Деспотович, пропускавший встречу из-за травмы, подвергся критике в соцсетях. Пользователь «Инстаграма» издевательски обратился к форварду, написав следующее: «Где лучший нападающий РПЛ, который говорил, если бы не Казахстан, то в «Барсе» или «Реале» играл бы. Где ты, Джордже Деспотович?» Футболист ответил на английском языке: «С твоей мамой».

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