Яровинский: Деспотович отреагировал с юмором. Считаю, что болельщику не стоит обижаться

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал ситуацию со скандальным ответом форварда Джордже Деспотовича болельщику.



«Это едкий комментарий. Но считаю, что болельщику не стоит обижаться. Он написал: Деспот, где ты? Можно было на это отреагировать так — травмирован, а можно с юмором. Мне кажется, Деспот отреагировал с юмором. Если болельщика это задело, я лично готов от себя принести извинения. Но в то же время скажу, что в футбольных командах уровень юмора и самоиронии иногда довольно жёсткий, и с точки зрения этики, принятой в футбольном сообществе, это вполне себе приемлемый ответ. Я готов также купить футболку Деспота и подарить болельщику, но мне говорят, что вопрос был задан с фейковой страницы. Ничего страшного в этом комментарии нет», — цитирует Яровинского «РБ-Спорт».



Напомним, после вылета «Рубина» из Лиги конференций по итогам ответного матча 3-го квалификационного раунда с польским «Ракувом» (0:1 ДВ) Деспотович, пропускавший встречу из-за травмы, подвергся критике в соцсетях. Пользователь «Инстаграма» издевательски обратился к форварду, написав следующее: «Где лучший нападающий РПЛ, который говорил, если бы не Казахстан, то в «Барсе» или «Реале» играл бы. Где ты, Джордже Деспотович?» Футболист ответил на английском языке: «С твоей мамой».

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