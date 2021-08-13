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В «Рубине» объяснили, почему отзаявили Джордже Деспотовича

В «Рубине» объяснили, почему отзаявили Джордже Деспотовича
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В «Рубине» объяснили, почему нападающий Джордже Деспотович был исключён из заявки команды на нынешний сезон Российской Премьер-Лиги.

«Мы отзаявили Деспотовича, чтобы заявить Тальби — нашего другого легионера. Деспотович остаётся в клубе», — сказали в пресс-службе клуба корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

Напомним, после вылета «Рубина» из Лиги конференций по итогам ответного матча 3-го квалификационного раунда с польским «Ракувом» (0:1 ДВ) Деспотович, пропускавший встречу из-за травмы, подвергся критике в соцсетях. Пользователь «Инстаграма» издевательски обратился к форварду, написав следующее: «Где лучший нападающий РПЛ, который говорил, если бы не Казахстан, то в «Барсе» или «Реале» играл бы. Где ты, Джордже Деспотович?» Футболист ответил на английском языке: «С твоей мамой».

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