Горан Пандев официально продлил контракт с «Дженоа»
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Футбольный клуб «Дженоа» продлил контракт с македонским нападающим Гораном Пандевым. Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Срок соглашения клуба с 38-летним футболистом истекает в конце июня 2022 года.
В прошлом сезоне Пандев принял участие в 30 матчах за «Дженоа», забил семь голов и отдал три результативные передачи.
Напомним, Пандев, забивший гол за сборную Северной Македонии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Австрией (1:3), стал вторым в списке самых возрастных игроков, забивавших на Евро. После турнира форвард объявил о завершении международной карьеры. Победителем турнира стала сборная Италии.
Новость по темеПандев объявил о завершении карьеры в сборной Северной Македонии
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