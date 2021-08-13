Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Горан Пандев официально продлил контракт с «Дженоа»

Горан Пандев официально продлил контракт с «Дженоа»
Комментарии

Футбольный клуб «Дженоа» продлил контракт с македонским нападающим Гораном Пандевым. Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Срок соглашения клуба с 38-летним футболистом истекает в конце июня 2022 года.

В прошлом сезоне Пандев принял участие в 30 матчах за «Дженоа», забил семь голов и отдал три результативные передачи.

Напомним, Пандев, забивший гол за сборную Северной Македонии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Австрией (1:3), стал вторым в списке самых возрастных игроков, забивавших на Евро. После турнира форвард объявил о завершении международной карьеры. Победителем турнира стала сборная Италии.

Новость по теме
Пандев объявил о завершении карьеры в сборной Северной Македонии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021