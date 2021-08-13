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«Севилья» за € 11 млн купила Монтьеля, которого Дмитрий Попов хотел пригласить в «Спартак»

«Севилья» за € 11 млн купила Монтьеля, которого Дмитрий Попов хотел пригласить в «Спартак»
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Защитник футбольного клуба «Ривер Плейт» и сборной Аргентины Гонсало Монтьель продолжит карьеру в «Севилье».

24-летний футболист заключил с испанским клубом контракт на пять сезонов.

Сумма трансфера оценивается в € 11 млн. Примечательно, что часть этой суммы получит игрок, которому принадлежали 20 процентов прав на себя.

Ранее бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов утверждал, что хотел пригласить аргентинского футболиста в московскую команду примерно за € 10 млн.

Трансфер в итоге заблокировал владелец красно-белых Леонид Федун.

Позже агент Монтьеля Марсело Симонян заявил, что из «Спартака» с ним никто не связывался, а сумму сделки в размере € 10 млн он назвал смешной.

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