«Севилья» за € 11 млн купила Монтьеля, которого Дмитрий Попов хотел пригласить в «Спартак»

Защитник футбольного клуба «Ривер Плейт» и сборной Аргентины Гонсало Монтьель продолжит карьеру в «Севилье».



24-летний футболист заключил с испанским клубом контракт на пять сезонов.

Сумма трансфера оценивается в € 11 млн. Примечательно, что часть этой суммы получит игрок, которому принадлежали 20 процентов прав на себя.



Ранее бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов утверждал, что хотел пригласить аргентинского футболиста в московскую команду примерно за € 10 млн.



Трансфер в итоге заблокировал владелец красно-белых Леонид Федун.



Позже агент Монтьеля Марсело Симонян заявил, что из «Спартака» с ним никто не связывался, а сумму сделки в размере € 10 млн он назвал смешной.