Игрок «Брентфорда» забил первый гол в новом сезоне АПЛ

Сегодня, 13 августа, начинается розыгрыш нового сезона английской Премьер-лиги. Очередной сезон АПЛ открыли «Брентфорд» и «Арсенал».

Игрок «Брентфорда» Серхи Канос забил первый мяч нового сезона английской Премьер-лиги.

Футболист «Брентфорда» Пиннок головой скинул мяч на партнёра по команде, Серхи обвёл защитника «Арсенала» Чемберса и вонзил мяч в ближний нижний угол.

Видео гола Серхи Каноса

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером из Нортумберленда. Помогают ему ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт.



«Брентфорд» является новичком АПЛ. В прошлом сезоне команда выступала в Чемпионшипе. «Арсенал» занял лишь 8-е место в турнирной таблице. Лондонцы не сумели завоевать путёвку в еврокубки.