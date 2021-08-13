Игрок «Брентфорда» забил первый гол в новом сезоне АПЛ
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Сегодня, 13 августа, начинается розыгрыш нового сезона английской Премьер-лиги. Очередной сезон АПЛ открыли «Брентфорд» и «Арсенал».
Игрок «Брентфорда» Серхи Канос забил первый мяч нового сезона английской Премьер-лиги.
Футболист «Брентфорда» Пиннок головой скинул мяч на партнёра по команде, Серхи обвёл защитника «Арсенала» Чемберса и вонзил мяч в ближний нижний угол.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером из Нортумберленда. Помогают ему ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт.
«Брентфорд» является новичком АПЛ. В прошлом сезоне команда выступала в Чемпионшипе. «Арсенал» занял лишь 8-е место в турнирной таблице. Лондонцы не сумели завоевать путёвку в еврокубки.
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