«Реал» рассматривает возможность подписания Мбаппе уже этим летом

22-летний звёздный нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может сменить клуб уже до конца текущего летнего трансферного окна – футболистом интересуется мадридский «Реал». Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Equipe.

Как отмечает источник, на данный момент, руководство мадридского «Реала» лишь рассматривает и оценивает возможность этого громкого подписания. Сейчас в пользу «Королевского клуба» могут сыграть два фактора – это подходящее к окончанию действующее соглашение Мбаппе с «ПСЖ» и тот факт, что после подписания Лионеля Месси клубу из столицы Франции просто необходимо совершить некоторые продажи, чтобы сбалансировать платёжную ведомость.

Отсутствие расходов и возможные продажи Мартина Эдегора и Мариано Диаса могут позволить «Реалу» предложить за Мбаппе около € 150 млн. В любом случае, «Реал» рассчитывает заложить фундамент в переговорах по Мбаппе на будущий переход игрока следующим летом, намечая Килиана как одну из главных звёзд своего проекта.

Напомним, в минувшем сезоне Лиги 1 Килиан Мбаппе забил 27 голов и отдал 7 результативных передач в 31 матче чемпионата. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.