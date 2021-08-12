«Реал» готов предложить € 120 млн за Мбаппе

Футбольный клуб «Реал Мадрид» готов предложить «ПСЖ» € 120 млн за французского нападающего парижан Килиана Мбаппе. Об этом сообщает испанская газета Mundo Deportivo со ссылкой на радио Cadena Ser.
Отмечается, что Мбаппе по-прежнему не намерен продлевать контракт с «ПСЖ». Таким образом, если парижане всё же не собираются идти на уступки по заключению соглашения, «Реал Мадрид» сможет подписать Мбаппе бесплатно.
Ранее сообщалось, что в «ПСЖ» решили заменить Мбаппе португальским форвардом Криштиану Роналду, у которого через год заканчивается соглашение с «Ювентусом».
Напомним, в минувшем сезоне Лиги 1 Килиан Мбаппе забил 27 голов и отдал 7 результативных передач в 31 матче чемпионата. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.
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