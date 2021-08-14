«Спартак» — «Урал»: онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 17:30 мск

Сегодня, 14 августа, состоится очередной матч 4-го тура РПЛ. «Спартак» будет принимать «Урал». Встреча состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Помогать ему будут ассистенты Андрей Образко (Ставрополь) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный арбитр — Кирилл Силантьев из Самары.

Обе команды неудачно стартовали в новом сезоне. «Урал» в трёх турах набрал лишь одно очко, после чего было принято решение об увольнении с поста главного тренера Юрия Матвеева. Его сменил Игорь Шалимов. «Спартак» в трёх турах набрал три очка, в настоящее время москвичи занимают лишь 11-е место в турнирной таблице.