«Спартак» — «Урал»: онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 17:30 мск

Сегодня, 14 августа, состоится очередной матч 4-го тура РПЛ. «Спартак» будет принимать «Урал». Встреча состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Помогать ему будут ассистенты Андрей Образко (Ставрополь) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный арбитр — Кирилл Силантьев из Самары.
Обе команды неудачно стартовали в новом сезоне. «Урал» в трёх турах набрал лишь одно очко, после чего было принято решение об увольнении с поста главного тренера Юрия Матвеева. Его сменил Игорь Шалимов. «Спартак» в трёх турах набрал три очка, в настоящее время москвичи занимают лишь 11-е место в турнирной таблице.
- 14 августа 2021
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