Жота забил 10-й гол за «Ливерпуль» в АПЛ в 20 матчах. Это 5-й результат в истории клуба

Сегодня, 14 августа, проходит 1-й тур английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, в котором «Норвич» на своём поле принимает «Ливерпуль».

На 26-й минуте встрече скаузеры убежали в контратаку — Трент Александер-Арнольд сделал сильный прострел на линию штрафной, где Мохамед Салах одним касанием «отрезал» двух защитников «Норвича» и вывел на ударную позицию Диогу Жоту, который уверенно реализовал момент — 1:0.

Для португальца этот гол стал 10-м за клуб в рамках английской Премьер-лиги. Для покорения этой отметки ему понадобилось всего 20 матчей. Быстрее него за всю историю «Ливерпуля» с этой задачей справились лишь четверо: Дэниел Старридж, Мохамед Салах (оба — 13 матчей), Робби Фаулер, Фернандо Торрес (оба — 18 матчей).

Мохамед Салах принял участие уже в 22-м голе «Ливерпуля» из 24 матчей с командами, которые играют в Премьер-лиге первый сезон после повышения с Чемпионшипа. На его счету 13 голов и 9 голевых передач.