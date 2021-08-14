Мележиков рассказал о поиске правого защитника для «Спартака»

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о ситуации с правым защитником «Спартака». Москвичи уже давно подыскивают игрока на эту позицию.
«Вылет из Лиги чемпионов — неприятный момент для бюджета клуба. Но игра есть игра. С футболистами, ключевыми игроками у меня были разговоры. Но это разговоры с целью найти себя, причины внутри для того, чтобы с ними разобраться. Команда, которая имеет проблемы и недопонимание — нестабильна. Постепенно мы локализуем эти причины и разберёмся. Команда должна быть объединена внутри.
С Виторией я два часа говорил перед тренировкой в пятницу, с акционером он тоже общается. Для этого необязательно знать язык, есть ведь и переводчик.
Что касается трансферов, то если мы возьмём русского правого защитника, то он должен быть уровня конкуренции Рассказова. Если получится усилить русским — хорошо, усилим позицию. Сейчас у нас один Рассказов.
Если говорить о покупке иностранца либо на позицию правого защитника, либо опорника, то нужна продажа. Подбор игроков идёт, с главным тренером по кандидатам мы общаемся», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 14 августа 2021
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