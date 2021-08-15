Александр Кержаков отреагировал на первое поражение в РПЛ с «Нижним Новгородом»

38-летний российский специалист Александр Кержаков, возглавляющий «Нижний Новгород, отреагировал на домашнее поражение от «Уфы» (1:2) в четвёртом туре чемпионата России.
«Первый тайм получился неплохой. Мы создали достаточное количество моментов, могли вести в счёте, но, к сожалению, мастерство подвело, и мы их не реализовали. А после перерыва поплатились за это, проиграв матч.
К поражению привели индивидуальные ошибки? Футбол – командная игра, и ошибается вся команда. Ну а пропущенные голы – это всегда следствие ошибок», — цитирует Кержакова официальный сайт «Нижнего Новгорода».
Напомним, «Нижний Новгород» под руководством Кержакова стартовал в РПЛ с победы над «Сочи» (1:0), затем последовала ничья с «Уралом» (1:1), а после – победа над «Спартаком» (2:1) на выезде. В следующем туре подопечным Александра предстоит домашняя игра с «Ростовом» Юрия Сёмина.
- 15 августа 2021
-
08:54
-
07:57
-
07:40
-
07:20
-
07:01
-
06:44
-
06:30
-
06:21
-
06:06
-
05:52
-
05:41
-
05:22
-
04:16
-
03:52
-
03:18
-
02:58
-
02:36
-
02:18
-
01:54
-
01:37
-
01:18
-
00:51
-
00:34
-
00:19
-
00:16
- 14 августа 2021
-
23:55
-
23:47
-
23:30
-
23:21
-
23:14
-
22:53
-
22:46
-
22:27
-
22:22
-
22:15