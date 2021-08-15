Александр Кержаков отреагировал на первое поражение в РПЛ с «Нижним Новгородом»

38-летний российский специалист Александр Кержаков, возглавляющий «Нижний Новгород, отреагировал на домашнее поражение от «Уфы» (1:2) в четвёртом туре чемпионата России.

«Первый тайм получился неплохой. Мы создали достаточное количество моментов, могли вести в счёте, но, к сожалению, мастерство подвело, и мы их не реализовали. А после перерыва поплатились за это, проиграв матч.

К поражению привели индивидуальные ошибки? Футбол – командная игра, и ошибается вся команда. Ну а пропущенные голы – это всегда следствие ошибок», — цитирует Кержакова официальный сайт «Нижнего Новгорода».

Напомним, «Нижний Новгород» под руководством Кержакова стартовал в РПЛ с победы над «Сочи» (1:0), затем последовала ничья с «Уралом» (1:1), а после – победа над «Спартаком» (2:1) на выезде. В следующем туре подопечным Александра предстоит домашняя игра с «Ростовом» Юрия Сёмина.