Джек Грилиш: не мог отказать «Манчестер Сити». Хотел поработать с лучшим тренером мира

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал, почему решил перейти в стан «горожан» из «Астон Виллы».
«Я получил шанс играть в Лиге чемпионов, бороться за трофеи, перенимать опыт у великолепных футболистов. Я также хотел поработать с лучшим тренером мира, который возглавляет „Манчестер Сити“. Это был весомый аргумент в пользу перехода в стан „горожан“. У „Манчестер Сити“ огромный потенциал, это лучший английский клуб последнего десятилетия. Я не мог отказать „Манчестер Сити“. Уверен, мы можем завоевать множество трофеев вместе», — приводит слова Грилиша BBC.
Грилиш является воспитанником «Астон Виллы» и защищал цвета клуба с 2012 года, а с прошлого года вызывается в сборную Англии. В прошлом сезоне 25-летний хавбек принял участие в 26 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил шесть голов и отдал 12 результативных передач.
- 15 августа 2021
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