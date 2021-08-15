«Спартак» объявил о продлении контракта с Джикией до 2024 года
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Пресс-служба «Спартака» объявила о продлении контракта с капитаном и защитником Георгием Джикией. Новое соглашение 27-летнего футболиста с московским клубом рассчитано до мая 2024 года в возможностью продления ещё на один сезон.
Напомним, Георгий Джикия выступает за московский «Спартак» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 3 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал одну результативную передачу. Предыдущий контракт Джикии со «Спартаком» был рассчитан до июня 2022 года. С 2017 года Джикия вызывается в национальную команду России.
Московский «Спартак» за четыре тура набрал шесть очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (9).
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