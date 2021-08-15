Карпин приехал на матч «Локомотив» — «Зенит»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин присутствует на матче 4-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит», передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Ранее Карпин встречался с футболистами ЦСКА, «Спартака» и «Динамо», а также с игроками «Зенита» в Петербурге.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Зенит». Встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный арбитр — Рафаэль Шафеев (Волгоград).
«Зенит» в трёх турах набрал девять очков. Питерцы возглавляют турнирную таблицу в РПЛ. «Зенит» обыграл «Химки» (3:1), «Ростов» (4:2) и «Краснодар» (3:2). В свою очередь, «Локомотив» набрал в трёх матчах семь очков. Москвичи обыграли «Арсенал» (3:1), ЦСКА (2:1) и сыграли вничью с «Уфой» (1:1).
- 15 августа 2021
-
18:13
-
18:00
-
17:59
-
17:55
-
17:51
-
17:38
-
17:32
-
17:28
-
17:27
-
17:23
-
17:23
-
17:17
-
17:15
-
17:00
-
16:50
-
16:40
-
16:20
-
16:16
-
16:12
-
15:45
-
15:30
-
15:21
-
15:17
-
15:16
-
15:07
-
15:07
-
14:41
-
14:35
-
14:31
-
14:30
-
14:25
-
14:04
-
13:42
-
13:33
-
13:17