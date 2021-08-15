Карпин приехал на матч «Локомотив» — «Зенит»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин присутствует на матче 4-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит», передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Ранее Карпин встречался с футболистами ЦСКА, «Спартака» и «Динамо», а также с игроками «Зенита» в Петербурге.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Зенит». Встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный арбитр — Рафаэль Шафеев (Волгоград).



«Зенит» в трёх турах набрал девять очков. Питерцы возглавляют турнирную таблицу в РПЛ. «Зенит» обыграл «Химки» (3:1), «Ростов» (4:2) и «Краснодар» (3:2). В свою очередь, «Локомотив» набрал в трёх матчах семь очков. Москвичи обыграли «Арсенал» (3:1), ЦСКА (2:1) и сыграли вничью с «Уфой» (1:1).