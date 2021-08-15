Семак раскритиковал судейство в матче «Локомотив» — «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о судействе в матче с «Локомотивом» (1:1).



«В эпизоде с первой карточкой Кузяеву жёлтую можно было и в обратную сторону давать. У ЭСК есть много пищи для размышления. В Грозном ошибочно ставит пенальти с VAR, здесь ставит… Ерохин убирал голову, а за секунду до этого был фол на Венделе – это немного странно. Но о судействе либо хорошо, либо ничего. Сегодня ничего о них говорить не хочется», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

В матче 4-го тура РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 1:1.



На 50-й минуте полузащитник Далер Кузяев получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Кузяев не успел к мячу и наступил на ногу Рифату Жемалетдинову. На 85-й минуте Алексей Сутормин реализовал пенальти, назначенный за фол против Сердара Азмуна. Сутормин с пенальти пробил точно в нижний угол. Гильерме угадал, но до мяча не дотянулся. На 88-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Зенита». Фёдор Смолов реализовал 11-метровый удар.