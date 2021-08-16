«Марсель» сыграл вничью с «Бордо», упустив преимущество в два мяча

В матче 2-го тура французской Лиги 1 «Марсель» сыграл вничью с «Бордо». Встреча проходила на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась со счётом 2:2.

На 34-й минуте счёт открыл полузащитник марсельской команды Дженгиз Ундер, ему ассистировал Жерсон. На 41-й минуте хавбек Димитри Пайет увеличил преимущество «Марселя», голевую передачу отдал Маттео Гюэндузи. В начале второго тайма один мяч отыграл Тимоте Пембеле, результативный пас на счету Лорана Косельни. Спустя несколько минут вышедший на замену Реми Уден сравнял счёт, ему ассистировал Тома Башич. На 88-й минуте «Марсель» остался в меньшинстве — был удалён защитник Леонардо Балерди.

«Марсель» в двух матчах набрал 4 очка и занимает шестое место в таблице Лиги 1. «Бордо» (1) находится на 16-м месте.