«Аталанта» хочет сохранить Сапату, которым интересуется «Интер»
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Руководство «Аталанты» надеется, что сумеет сохранить колумбийского форварда Дувана Сапату, сообщает Sky Sport Italia. По данным источника, клуб из Бергамо не хочет отпускать игрока в «Интер», который готов заплатить за него € 30 млн.
Сапата присоединился к «Аталанте» в июле 2018 года. Сперва он выступал за команду на правах аренды, но затем клуб из Бергамо выкупил его контракт.
Действующее соглашение Сапаты и «Аталанты» истекает в июне 2023 года. За «Аталанту» нападающий провёл 130 матчей и забил 66 мячей.
Примечательно, что ранее «Интер» уже приобрёл одного нападающего. Миланцы выкупили у «Ромы» Эдина Джеко, который должен заменить в «Интере» Ромелу Лукаку, перешедшего в «Челси» за рекордную сумму.
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