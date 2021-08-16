«Аталанта» хочет сохранить Сапату, которым интересуется «Интер»

Руководство «Аталанты» надеется, что сумеет сохранить колумбийского форварда Дувана Сапату, сообщает Sky Sport Italia. По данным источника, клуб из Бергамо не хочет отпускать игрока в «Интер», который готов заплатить за него € 30 млн.

Сапата присоединился к «Аталанте» в июле 2018 года. Сперва он выступал за команду на правах аренды, но затем клуб из Бергамо выкупил его контракт.

Действующее соглашение Сапаты и «Аталанты» истекает в июне 2023 года. За «Аталанту» нападающий провёл 130 матчей и забил 66 мячей.

Примечательно, что ранее «Интер» уже приобрёл одного нападающего. Миланцы выкупили у «Ромы» Эдина Джеко, который должен заменить в «Интере» Ромелу Лукаку, перешедшего в «Челси» за рекордную сумму.