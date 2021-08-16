Тюкавин: о вызове в сборную России узнал по телевизору

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал вызов в сборную России.

«Увидеть себя в списках игроков сборной — непередаваемые эмоции, поэтому я счастлив. О вызове узнал по телевизору. Пришёл домой, сел с папой смотреть «Матч ТВ» — там как раз объявляли состав национальной команды. Удивился и обрадовался. Я ведь ни о чём таком не думал. Ещё в молодёжной сборной говорил, что основная цель — первая сборная, но не думал, что всё так быстро случится. Просто работал, тренировался, старался отдавать всего себя в играх.

Получил огромное количество сообщений. Из родного Котласа писали, из Кирова много друзей поздравляло, поклонники из хоккея с мячом завалили поздравлениями. Видел всё, очень приятно. Не хочу оценивать свои шансы сыграть против Хорватии или других сборных. Конечно, мне бы очень этого хотелось, но на данный момент важнее прочувствовать атмосферу сборной, потренироваться с лучшими футболистами нашей страны, чему-то научиться у них», — приводит слова Тюкавина пресс-служба «Динамо».