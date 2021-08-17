Тренер вратарей сборной России: извинился перед Лунёвым за то, что не удалось его вызвать

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил, почему на сентябрьские матчи национальной команды в квалификации ЧМ-2022 были приглашены Гильерме, Юрий Дюпин, Александр Максименко и Сергей Песьяков.

«Главных критериев два. Первый — игровая практика. Он пока не позволил пригласить Андрея Лунёва, которому уже позвонил и извинился за то, что не удалось вызвать на этот раз, хотя это и значилось в планах. Второй — количество ошибок в этом сезоне, в особенности тех, которые повлияли на ход матча. То, что происходило раньше, все прошлые заслуги — не в счёт.



При этом решили, что в списке обязательно должен быть как минимум один голкипер с международным опытом. Выбор пал на Гильерме. Он допустил серьёзную ошибку в матче за Суперкубок России, но последние встречи проводил уверенно и надежно. Его опыт не означает, что играть будет именно он, но этот фактор тоже станет учитываться.

По Дюпину ситуация очевидна: на старте сезона Юрий с двумя пропущенными мячами в пяти матчах стабильнее остальных. На отборочные игры, по всей вероятности, останется три вратаря. Выбора с первым номером на предстоящие встречи мы пока не сделали. Шансы выйти на поле есть у всех четырёх. Возможно, появится на сборах и кто-то пятый.



Максименко недавно провел сотый матч за «Спартак». Быть вратарем этой команды вообще непросто — тем более молодому голкиперу. А Александр уже несколько лет не отдает это место никому и, думаю, заслужил вызов в сборную.



В случае с приглашением Песьякова, безусловно, сказалось то, что очень хорошо его знаю, а в такие сжатые сроки это важно. В прошлом чемпионате Сергей допустил всего одну грубую ошибку — с «Локомотивом» и помог добыть «Ростову» много очков. В этом году тоже играет без ошибок, а то, что забивают, — не его вина. И с «Динамо», и с ЦСКА он не раз выручал команду", — цитирует Кафанова «Спорт-экспресс».