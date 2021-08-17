Источник: Джака продлил контракт с «Арсеналом»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака продлил контракт с клубом. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, контракт продлён ещё на год и будет рассчитан до лета 2024 года. Также соглашение предусматривает опцию продления ещё на сезон.

О переговорах по продлению контракта игрока с клубом стало известно ещё в начале августа. По условиям договора у Гранита повысится зарплата.

Ранее сообщалось, что Джака продолжит карьеру в «Роме», однако переговоры зашли в тупик. Джака защищает цвета «Арсенала» с 2016 года, а ранее выступал за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха и «Базель». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 22 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 31 матч в английской Премьер-лиге, забил один гол и отдал две результативные передачи.